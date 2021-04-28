Çeşme Basket farklı yendi - Son Dakika

Çeşme Basket farklı yendi

28.04.2021 18:59
Çeşme Basket farklı yendi, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, evinde ağırladığı Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 92-55 yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, evinde ağırladığı Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 92-55 yendi.

Ligin 29. haftasında, Atatürk Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda, Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşan Çeşme Kadın Basket Takımı, maçın başında elde ettiği üstünlüğü, 4 periyotta da korumayı başararak, rakibini farklı yendi.

Maçın ilk periyordunda 30-12'lik skorla fark yapan Çeşme Basket, ikinci periyotta da 47-26'lık skorla ilk devreyi tamamladı. Maçın ikinci yarısında da iyi bir performans sergileyen Çeşme Basket, üçüncü periyodu 67-40 ve dördüncü periyodu da 92-55 tamamlayarak, maçta gülen taraf oldu.

"Zor şartlar altında, düşük bütçeyle iyi işler yapmaya devam ediyoruz"

Çeşme Basket Koçu Kemal Karakurt, maçın ardından yaptığı değerlendirmede,  "İçeride farklı oynuyoruz. Üç gün önce Düzce'de kötü oynadık. Kazandık, ama kötü oynayıp kazanmıştık. Ben açıkçası skordan ziyade oynanan oyunu önemsiyorum. Ama evimizde gerçekten farklı oynuyoruz. Bugün de 40 sayıya yakın fark attık. Pazar günü Fenerbahçe Gelişim ile son maçımızı oynayacağız. Ardından Play-Off maçlarımız var. Maç maç değerlendirme yapıyoruz ve hedefimizi ona göre belirliyoruz. Bu kızlar, zor şartlar altında, düşük bütçeyle iyi işler yapmaya devam ediyor. Yapmaya da devam edeceğiz. Dha önce hedefimiz ligde kalmaktı. Şimdi Play-Off'u konuşuyoruz. Oynadığımız basketbol da çok iyi açıkçası. Takımımızla gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı da herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Play-Off için güzel bir adım oldu"

Çeşme Basket oyuncularından Deniz Üstün de bir açıklama yaparak, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Zaten skor bakımından da üstünlük sağladık. Maçın başında üstünlüğü sağlayıp, devam ettirdik. Play-Off için güzel bir adım oldu. Galibiyetle başlamak her zaman daha iyidir. Play-Off'da da bu performansı gösterip, finale çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çeşme Basket, ligin son haftasında, 2 Mayıs Pazar günü, saat 14.00'de, İstanbul'da, Fenerbahçe Gelişim Basketbol Takımı ile karşılaşarak ligi tamamlayacak. - İZMİR

Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi
Çeşme Basket farklı yendi

Kadınlar Basketbol Ligi, basketbol, Türkiye, Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Basket farklı yendi - Son Dakika Spor


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