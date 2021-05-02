Çeşme Basket'in play-off'taki rakibi belli oldu
02.05.2021 18:26
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çeşme Basket'in play-off'taki rakibi Edremit Belediyesi Gürespor oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çeşme Basket'in play-off'taki rakibi Edremit Belediyesi Gürespor oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni 43 puanla 7. sırada tamamlayan Çeşme Basket, play-off maçında ligi 47 puanla 4. sırada bitiren Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile karşılaşacak.
Play-off'ta 6 Mayıs Perşembe günü deplasman maçı oynayacak olan Çeşme Basket, 9 Mayıs Pazar günü ise Atatürk Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u konuk edecek. - İZMİR
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