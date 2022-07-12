Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu - Son Dakika
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Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu

12.07.2022 03:24

Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcileri ağırlamayı devam ediyor.

Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcileri ağırlamayı devam ediyor. Nüfusu 1 milyona dayanan ilçenin en ünlü plajlarından olan Ilıca plajında yaşanan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Arife gününden itibaren tatilci akınına uğrayan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım olan ilçede, tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü Ilıca plajına gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. O anlar ise Çeşme'ye tatile giden dron pilotu Rasim Özkan tarafından havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İzmir, Çeşme, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme, bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım doldu - Son Dakika
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