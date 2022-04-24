Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı'nın Sgk Bilgilerini Yayınlayan Takvim ve A Haber'in Yazı İşleri Müdürüne 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya'nın SGK bilgilerini yayınlayan Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, gizli kalması gereken kişisel bilgileri paylaştığı ve yaydığı belirlenen Çalık'ın "suça eğimi" ve "uslanmaz kişiliği" nedeniyle cezayı ertelemedi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya ile ilgili Takvim ve A Haber internet sitelerinde yayınlanan haberlerde Kolonya'nın SGK dökümlerine yer verilmişti. 16 Temmuz 2020 tarihli bu haberlerin ardından, Kalonya'nın başvurusu üzerine Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık hakkında dava açılmıştı. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Savunmasında Kalonya'nın siyasi bir kişilik olması nedeniyle yapılan haberlerde kamu yararı olduğunu, haber içeriğinde T.C. kimlik numarasının mozaiklendiğini ifade eden Çalık, paylaşılan iş yeri dökümlerinin ise "kişisel veri niteliğinde olmadığını" öne sürdü.

Ancak savcının esas hakkındaki mütalaasında, konuyla ilgili SGK'dan bilgi istendiği, SGK'dan gönderilen cevabi yazıda, haber içeriğinde kullanılan Kalonya'ya ait işyeri bilgi dökümünün "kişisel veri kapsamında olduğu" ve "herkese açık kayıtlar olmadığı" vurgulandı.

Mahkeme, Kalonya'nın gizli kalması gereken kişisel sigorta bilgilerini izinsizce paylaşan ve yayılmasını sağlayan Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık'ı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından altıda bir indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, Çalık'a hak yoksunluklarının da uygulanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, hakkında daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyet kararı bulunan sanık Şefik Çalık'ın sabıka kaydından anlaşılan "suça eğilimi" ve "uslanmaz kişiliği" nedeniyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

"20 YILIN ÜZERİNDEKİ EMEĞİME BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Orkun Kalonya, şu açıklamayı yaptı:

"Aşağıda, 2020 yılı içerisinde hakkımda asılsız haberler yapmış olan gazete ve yetkili kişisi hakkındaki yargı kararı bulunmaktadır. Bu mahkumiyet kararı kişiliğime, geçmişime, bugüne kadar büyük bir özveri ile oluşturmuş olduğum kariyerime karşı başlatılan karalama kampanyasına karşı verilmiş tek ve net cevaptır. 'Tuncay Özkan'ın şoförü' olarak nitelendirilerek kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının hangi amaçlara ve mesnetsiz hedeflere hizmet ettiğinin gayet iyi farkındayım. Bu ülkede zor şartlar altında yetişmiş olan genç bir birey olarak yaptığım hiçbir işten utanmam söz konusu değildir. Bugünlere gelmemde emeği olan herkese büyük bir şükran ve minnet duyuyorum. Mesele asla bu değildir; mesele, yirmi yılın üzerindeki emeğime yapılmaya çalışılan saygısızlıktır. Bu ve buna benzer haber ve yorumlara karşı yargı önündeki mücadelem sürecektir. Bu vesile ile bu haklı davamın kazanılmasında emeği geçen avukatım Emrah Köksal'a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum, bir an bile yılmadan benimle birlikte büyük bir mücadele verdi. Dava neticesindeki tazminat haklarımı saklı tuttuğumu belirtmek isterim."