Son Dakika Haberleri: Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Kırgınlık Yok"

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Kırgınlık Yok"

45 dakika önce

CHP PM tarafından Çeşme'de eski ilçe başkanı Ekrem Oran, aday gösterildi.

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç:
CHP PM tarafından Çeşme'de eski ilçe başkanı Ekrem Oran, aday gösterildi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Küskünlük veya kırgınlık yok" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, PM tarafından aday gösterilmemesini değerlendirerek, "Yaşanan bu süreçte kırgınlık veya küsme yok. Bazıları İzmir'i dizayn ettiler. Bunu yalnızca Çeşme üzerinden yapsalardı o zaman üzülürdüm. Ben partiliyim. Her zaman partimin içerisinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Küskünlük veya kırgınlık yok. Bundan sonra en azından kendime biraz vakit ayıracağım. Şu anda herkes sakin olmalı. Burada CHP'nin yeniden belediye başkanlığını kazanması için çalışmalarımıza başladık" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Politika
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