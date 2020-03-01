Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan bayrak çağrısı - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan bayrak çağrısı

6 saat önce

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, şehitlerin acısını paylaşmak için tüm Çeşme'yi Türk Bayrakları ile donatma çağrısı yaptı.

Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan bayrak çağrısı, System.String[]

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, şehitlerin acısını paylaşmak için tüm Çeşme'yi Türk Bayrakları ile donatma çağrısı yaptı.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan şehitlerin acısını paylaşmak için, tüm Çeşme'yi ay yıldızlı Türk Bayrakları ile donatma çağrısı yaptı. Başkan Oran, gönderdiği telefon mesajında, "Tüm Çeşmemizi ay yıldızlı al bayraklarımızla donatalım. Şehitlerimizin acısıyla yüreklerimizin yandığı şu günlerde, 'Sen' 'Ben' demeden kenetlenmek, acımızı paylaşmak için, büyük Çeşme ailemi; evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla donatmaya çağırıyorum. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.


Belediye Başkanı Oran'ın yaptığı çağrının ardından, Belediye araçları ve işletmeleri bayraklarla donatılırken, çok sayıda ev ve iş yerine de Türk Bayrakları asıldı. - İZMİR

Türkiye, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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