Karakılçıktan yapılan Çeşme gevreğinin belediyeye ait halk ekmek fabrikalarında satışa sunulduğunu belirten Başkan Oran, "Dünyaya nam salmış Çeşme Kumrusu'ndan sonra, Çeşme gevreğini de görücüye çıkarıyoruz. Çeşmeliler'in vazgeçilmez lezzeti olacak gevreğimiz karakılçık buğday unundan yapıldığı için oldukça da sağlıklı. Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika › Güncel › Çeşme Belediyesi Karakılçık buğdayından ürettiği Çeşme gevreğini sofralara taşıdı - Son Dakika

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