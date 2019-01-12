Çeşme Belediyesi'nden Bez Alışveriş Torbası

Doğada eriyip yok olmasıyıllar süren naylon poşetlerde kullanımı azaltmak için 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan ücret uygulaması, tüketicileri bez torbalara ve filelere yöneltirken, Çeşme Belediyesi de bez alışveriş torbaları yaptırtarak vatandaşlara dağıtmaya başladı.

"Çeşme Belediyesi" yazısı ve belediyenin logosunun basılı olduğu bez alışveriş torbalarının ilkini, kendisini ziyaret eden bir vatandaşa veren Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, yaşadığımız çevreye ve doğamıza sahip çıkılmasının önemine dikkat çekerek, "Naylon poşet, doğada erimesi ve yok olması yıllar süren, doğamızı kirleten bir maddedir. Poşetin, insan yaşamından daha fazla doğada yaşama ömrü var. 'Poşeti kullanmayalım' denildiğinde alternatif de üretilmesi gerekiyor. Biz de Çeşme Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın defalarca kullanabilecekleri bez alışveriş torbaları yaptırtarak dağıtmaya başladık" diye konuştu.

Çeşme Belediyesi'nin yaptırdığı bez alışveriş torbalarının dağıtımına Ilıca Pazarı'nda başlandı. Alışveriş torbalarının, Çeşme'deki diğer pazarlarda da vatandaşlara dağıtılacağı açıklandı.