Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

İZMİR - Çeşme Belediyesi, koronavirüs salgını tehlikesine karşı video hazırlayarak, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.

Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanarak, sosyal medya sayfalarında yayınlanan videoda, Çeşmeliler, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da hazırlanan videoda yaptığı çağrıda, "Sevgili Çeşme ailem, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uyacağız. Bizler, Çeşme Belediyesi olarak, tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizler de bu mücadeleye evlerinizde kalarak, bizlere destek vereceksiniz. Sağlığın için, ailen için, büyüklerin için 'Evde kal Çeşme', 'Evde kal Türkiye' " dedi.