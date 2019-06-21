Çeşme Belediyesi sakız ağaçlarına sahip çıkıyor!

Sakız Ağacı yaşama tutunan bir ağaç; yüzlerce binlerce yıldır yaşayan bir ağaç. Dalları yere değiyor ve yaşlandıkça değdiği yerden kök salıp tekrar yaşamaya çalışıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler verebilen mucizevi bir ağaç.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın katılımıyla; topraklarımızın bize sunduğu en büyük nimetlerden biri olan Sakız Ağacımızın Çeşme'mizde ilk kez hasada hazırlık töreni yapılacak.