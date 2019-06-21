Son Dakika Haberleri: Çeşme Belediyesi sakız ağaçlarına sahip çıkıyor!
Son Dakika Güncel Haber

Çeşme Belediyesi sakız ağaçlarına sahip çıkıyor!

13 dakika önce

Sadece Türkiye'de Çeşme'de ve komşumuz Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yetişmekte olan Sakız Ağacına hak ettiği değeri vermek üzere bir araya geliyor.

Çeşme Belediyesi sakız ağaçlarına sahip çıkıyor!, System.String[]

Sakız Ağacı yaşama tutunan bir ağaç; yüzlerce binlerce yıldır yaşayan bir ağaç. Dalları yere değiyor ve yaşlandıkça değdiği yerden kök salıp tekrar yaşamaya çalışıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler verebilen mucizevi bir ağaç.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın katılımıyla; topraklarımızın bize sunduğu en büyük nimetlerden biri olan Sakız Ağacımızın Çeşme'mizde ilk kez hasada hazırlık töreni yapılacak.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:38 Kaynak: Bültenler
çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 16:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme Belediyesi sakız ağaçlarına sahip çıkıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]