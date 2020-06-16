Çeşme Belediyesinden Roman vatandaşlara çadır operasyonu - Son Dakika

İzmir'in turizm kenti Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da Roman vatandaşların yaşadığı yaklaşık 100 çadır Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım nedeniyle bazı Roman vatandaşlar sinir krizi geçirirken, yıkıma direnen bir kişi gözaltına alındı.

Ünlü turizm bölgesi Alaçatı'nın Şahintepe bölgesinde yaklaşık 10 yıldır çadır ve barakalarda yaşam mücadelesi veren Roman vatandaşlar, bu sabah bölgeye gelen Çeşme Belediyesi yıkım ekiplerini karşılarında buldu. Ekipler, zabıta ve emniyet görevlileri nezaretinde yaklaşık 300 Roman vatandaşın yaşadığı 100 çadırı yıktı. Roman vatandaşlardan bazıları yıkım sırasında ekiplere direnirken, yaşanan gerginlikte 1 kişi gözaltına alındı. Yaşam alanları yıkılan bazı vatandaşların sinir krizi geçirdiği görüntülere yansıdı. Kısa bir süre sonra çadırların bulunduğu alan enkaz yığınları ile doldu.

Bölgede uzun süredir yaşadıklarını ve kendilerine seçim dönemi sözler verildiğini ifade eden Roman vatandaşlar, Çeşme Belediyesine tepki gösterdi.

"ÇEŞME BELEDİYESİ 'YIKMAYACAĞIZ' DEYİP YIKTI"

Bir bölge sakini vatandaş, "Bize Çeşme'den gelip 'evinizi, ocağınızı yıkmayacağız' dediler. Biz de sevindik. 'Konteynerler, evler yaptırılacak' dendi. Hani neredeler? Hepsi boş. Bizi kandırıyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz ne yiyecek, ne içecek? Eşyalarımızı, yatağımızı yere attılar. Elinizi vicdanınıza koyun. Bizi yerlerde sürüklediler. Oy zamanı 'anam, bacım' diyorlar. Şimdi de köpek yerine sayıyorlar bizi. Bizim çoluğumuz çocuğumuz insan değil mi? Çeşme Belediyesi 'yıkmayacağız' dedi ama yıktı" derken, bir diğer bölge sakini ise, "Biz çoluk çocuk burada yaşıyoruz. Kimseye bir zararımız yok. Biz bu vatanın insanı değil miyiz? Halimizi görüyorsunuz. Bize 'size konteyner getireceğiz' dediler. Bize bir iki ay baktılar, sonra da burnumuzdan getirdiler. İki karton verdiler, sonra burnumuzdan çıkardılar" diye konuştu. Roman vatandaşlar, sabah saatlerinden bu yana çile çektiklerini, aç susuz bir şekilde yıkılan çadırların başında kaldıklarını söyledi.

ROMAN MİLLETVEKİLİ BÖLGEYE GİTMİŞTİ

Gözyaşları içerisinde eşyalarını toparlayıp arabalarına yükleyen Roman vatandaşları, kendileri gibi Roman olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya da tepki gösterdi. Purçu, yaklaşık bir ay önce bölgeye giderek bazı açıklamalarda bulunmuştu. Çeşme'de çadır ve barakalarda elektrik, su, korunma, eğitim, hijyen ve sağlıklı gıda olanaklarından yoksun, geçimini kağıt toplayarak ve gündelik işlerde çalışarak sağlayan Roman vatandaşların olduğunu belirten Purçu, "Çevre Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ile ortaklaşa bir rapor hazırlayarak fon kaynakları oluşturmak, arazi temini, tahsis edilen arazi üzerine konutlar yapmak ve bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımlarına sunmak istiyoruz" demişti.

(İHA)