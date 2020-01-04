Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç

6 saat önce

Çeşme Belediyespor, Süper Amatör Lig'in ikinci devresinin ilk maçında, sahasında 1-0 yenilerek, talihsiz bir başlangıç yaptı.

Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç, System.String[]

Çeşme Belediyespor, Süper Amatör Lig'in ikinci devresinin ilk maçında, sahasında 1-0 yenilerek, talihsiz bir başlangıç yaptı.


Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden, ligin ilk devresini 22 puanla 3. sırada tamamlayan Çeşme Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında, Güzelbahçe Belediyespor'u konuk etti.


Maçın ilk yarısı, her iki takımında kontrollü oynaması, zaman zaman buldukları gol pozisyonlarını değerlendirememesi üzerine golsüz tamamlandı.


Çeşme Belediyespor gol fırsatlarını değerlendiremedi


Maçın ikinci yarısının başında, Çeşme Belediyespor ilk talihsizliğini yaşadı. Çeşme Belediyespor Kaptanı Kaleci İbrahim Gören, sakatlanarak oyundan ayrıldı. Maçın 60. dakikasında, Güzelbahçe Belediyespor'un 9 numaralı oyuncusu, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen oyundan düşmeyen Güzelbahçe Belediyespor, 80. dakikada bulduğu gol fırsatını değerlendirerek, 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından baskısını arttırarak, maç sonuna kadar adeta tek kale oynayan Çeşme Belediyespor, girdiği çok sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyerek, maçtan 1-0 yenik ayrıldı. - İZMİR

Güzelbahçe, Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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