Çeşme Belediyespor kendi evinde berabere

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediye spor, evinde karşılaştığı Narlıdere Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı yeni sezonun ilk maçında galip gelerek 3 puan kazanan Çeşme Belediyespor, ikinci maçında, kendi evinde berabere kalıp, puanını 4'e yükselterek, lig sıralamasında üçüncü oldu.



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçen hafta Alaçatıspor forması giyerek izlediği Alaçatıspor maçının ardından, bu hafta da Çeşme Belediyespor forması giyerek, Çeşme Belediyespor maçını izlemeye geldi. Eski Belediye Başkanı ve eski Çeşmespor oyuncusu Nuri Ertan ile birlikte Çeşme 16 Eylül Stadı'na gelen Belediye Başkan Oran'ı, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün karşıladı. Kulüp Başkanı Şerif Gün, Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Nuri Ertan'ı kulüp binasında ağırladı. Kulüp binasındaki kısa söyleşide, yeni spor kompleksinin yapılması ve yeri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Çeşme Belediyespor taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği maç, her iki takımın karşılıklı atakları ile başladı. Karşılıklı ataklar sonucunda, maçın 24. dakikasında ilk golü bulan taraf, Narlıdere Belediyespor oldu. Çeşme Belediyespor ise 6 dakika sonra golü bularak, skoru 1-1 yaptı. Her iki takımın ataklarından başka gol çıkmayınca ilk yarı 1-1 sonuçlandı.



Maçın ikinci yarısında oyun zaman zaman sertleşirken, hakem sık sık sarı kart gösterdi. Maçın 85. dakikasında ise hakemin kırmızı kart göstermesi sonucunda, Narlıdere Belediyespor maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Maçın son dakikalarında rakip kaleyi zorlayan Çeşme Belediyespor, istediği galibiyet golünü bulamayınca beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.



"Yol kazası"



Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, maçtaki beraberliğin yol kazası olduğunu belirterek, "Biz hedefimizden şaşmadık. Görsel olarak iyiydik. Ama içerideki maçlarımızda puan kaybetmememiz gerekir. Bu yol kazasından, bu sonuçtan ders çıkarmalıyız. Önümüzdeki maçlara daha ciddi bakmalıyız. Henüz ikinci maçımızı oynadık. Evet, iyi takımız. İyi top oynuyoruz. Ama kazanmadan olmuyor. Bu yol kazasını telafi edeceğiz. Takıma güveniyorum. Ama işimizi ciddiye almalıyız" diye konuştu.



"Centilmence bir maç olmasını istiyorum"



Önümüzdeki hafta sonunda oynayacakları Alaçatıspor maçı ile ilgili görüşlerini açıklayan Kulüp Başkanı Gün, "Bizim için her maç önemli. Her rakibi önemsiyoruz. Maça kazanmak için çıkacağız. Centilmence bir maç olmasını istiyorum. İki takım da Çeşme'mizin güzide kulübü. Tabi ki kazanmak istiyoruz. Her iki takımın taraftarlarının iyi bir maç izlemesini diliyoruz. Hedefimiz belli. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.



"Yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik"



Çeşme Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı maç değerlendirmesinde, "İlk maçta deplasmanda kazandık. Bu maçı da mutlaka kazanırız diye düşünüyorduk. Planlarımız o yöndeydi. Ama karşı takım çok iyi mücadele etti. Çok koştular, kapattılar, sıkıştırdılar. Biz de gol atmakta zorlandık. Rakip sahada çoğalamadık. Pozisyon yanlışlarımız vardı. Sonuçta, iyi futbol oynadık diyemeyiz, ama güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Maçın 90 dakika boyunca bırakılmaması, mücadele edilmesi, gol kovalanması güzeldi. Deplasman takımı, yapmak istediklerini yaptı. Biz, yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Sonuçta beraberlik oldu. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzde yerel derbi maçımız var. Onu kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR