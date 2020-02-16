Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı - Son Dakika Spor

Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı

6 saat önce

Lig lideri Halilbeylispor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısında elde ettiği üstünlüğünü koruyamayarak, ikinci yarıda yediği golle 1-1 berabere kalınca Play Off şansını da zora soktu.

Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı, System.String[]

Lig lideri Halilbeylispor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısında elde ettiği üstünlüğünü koruyamayarak, ikinci yarıda yediği golle 1-1 berabere kalınca Play Off şansını da zora soktu.


Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 18. haftasında, lig lideri Halilbeylispor'u konuk etti. Zorlu rakibi karşısında etkili olan Çeşme Belediyespor, maçın 15. dakikasında Fırat Çetin'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Attığı golün ardından rakip sahada etkili olmayı sürdüren Çeşme Belediyespor, gol fırsatlarını değerlendiremedi. Halilbeylispor da yaptığı ataklardan gol çıkaramayınca, ilk yarı Çeşme Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçın ikinci yarısına her iki takım da hızlı başlarken, 78. dakikada golü bulan taraf Halilbeylispor oldu. Yediği golün ardından Çeşme Belediyespor galibiyeti getirecek gol arayışlarını sürdürse de zorlu rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı. Oldukça sert geçen ve çok sayıda sarı kartın çıktığı karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.


Zorlu rakibi karşısında beraberliğe sevinemeyen Çeşme Belediyespor, puanını 30'a çıkararak, lig sıralamasında altıncı oldu. Halilbeylispor ise puanını 38'e yükselterek, lig liderliğini sürdürdü. Ligin bitimine 4 hafta kala altıncı sıraya gerileyen Çeşme Belediyespor, Play Off şansını da zora soktu.


"Hak ettiler"


Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Karşı takım lider. Avantajı kullanıyor. Dirençli oynuyorlar. Evet, futbol adına bir şey yok ama, forma aşkına oynuyorlar. Hak ettiler. Sahamızdan bir puanla ayrıldılar. Bu beraberlikle Play Off'a katılma şansını da büyük ihtimalle kaybettik. Üzgünüz" diye konuştu. - İZMİR

Fırat, Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil
Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:27:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]