Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti - Son Dakika Spor

Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti

6 saat önce

Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele veren Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti, System.String[]

Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele veren Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.


Süper Amatör Lig'de mücadele veren Çeşme Belediyespor, olaylı Alaçatıspor maçında aldığı yenilginin ardından, Teknik Direktör Zafer Çağın ile yolları ayırdı.


Çeşme Belediyespor, Çağın ile yollarını ayırmasının ardından Özçamdibispor Amatör Takım Teknik Sorumlusu Gürhan Dizlek ile anlaşma sağladı.


Gürhan Dizlek, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ile sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine resmen başladı. Dizlek'in yardımcılığını ise Recep Toparlak'ın getirildiği belirtildi. - İZMİR

Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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