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Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı

06.07.2021 09:55
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı, System.String[]

Çeşme Belediyespor'un 12 branşta düzenlediği yaz spor okulları, Çeşme sahasında yapılan törenle başlarken, açılışa Sinan Engin, Yılmaz Vural gibi isimlerde katıldı.

Çeşme Belediye spor'un 12 branşta düzenlediği yaz spor okulları, Çeşme sahasında yapılan törenle başlarken, açılışa Sinan Engin, Yılmaz Vural gibi isimlerde katıldı.

Çeşme Belediyespor'un; pilates, step aerobik, tenis, zumba, basketbol, futbol, voleybol, rüzgar sörfü, yelken, kano, jimnastik ve satranç branşlarında düzenlediği yaz spor okulları, Çeşme sahasında yapılan törenle ve malzeme dağıtımıyla başladı. Bu yıl açılan yaz spor okullarına, geçmiş yıllarda olmayan rüzgar sörfü, yelken ve kano branşları da eklendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "En büyük idealimiz, en öncelikli hedefimiz; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, fikri hür, vicdanı hür, sağlıklı nesiller yetiştirmek" dedi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin de yaptığı konuşmada, "Normalleşme süreci ile beraber, bugün itibariyle Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları olarak, faaliyetlerimize 500'e yakın sporcu ile başlamış bulunmaktayız. 16 aylık yasak süresince spor tesislerimizin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Yeni yönetimimiz, 26 Mart 2021 tarihinde seçilen yönetim kurulu olarak, 7'den 70'e herkese daha geniş çaplı spor yaptırmak ve Çeşme Belediyespor'un lisanslı sporcularını daha da arttırmak için göreve gelmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Sinan Engin ve Yılmaz Vural da açılışa katıldı

Tatil için Çeşme'de bulunan ve açılış törenine katılan futbol yorumcusu Sinan Engin de, "Çeşme halkına ve Çeşmeli çocuklara böyle bir hizmet vermeleri oldukça güzel. Umarım ki, aralarından çok güzel sporcular yetişecektir. Spor her zaman kardeşliktir, dostluktur, arkadaşlıktır. Şu ortamı oluşturanları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural da, "Çok farklı bir camiada büyümeme rağmen böyle kötü alışkanlıklarım olmadı. Sigara her şeyin engelleyici bir faktörü diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ata'mızın dediği gibi 'sağlıklı kafa, sağlıklı vücutta olur.'  O açıdan bu etkinlik çok önemli. İkinci olarak, çocukların sosyalleşmesi, özgüvenleri, vücutlarını tanımaları, sosyal yapılarını geliştirmeleri açısından spor müthiş bir araçtır. Önemli olan onların bu oluşum içerisinde kendi kişiliklerini geliştirmeleri. Üçüncü olarak da yaz spor okullarında ortaya çıkacak yeteneklerin meslek sahibi olmaları mümkün olabilir" diye aktardı.

Yaz spor okullarının açılışına ayrıca; Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, spor yazarı Ozan Zeybek, Osman Demir İnşaat Alaçatıspor Başkanı Soner Varhan, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Çeşme Belediyespor eski başkanı Şerif Gün, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve velileri ile sporseverler katıldı. - İZMİR

Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı
Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı

Spor Okulları, Yılmaz Vural, Sinan Engin, Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika Spor


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