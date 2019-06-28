Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı

Çeşme Belediyespor'un, Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştireceği ve 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan geleneksel Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı.

Çeşme Belediyespor'un, Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştireceği ve 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan geleneksel Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı.



1 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında, futbol, voleybol, basketbol, satranç, jimnastik, zumba, dans branşlarının yanı sıra bu yıl ilk kez yelken, kano, sörf ve tenis branşlarında da eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları'nın Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış törenine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, Belediye Meclis Üyeleri, branş öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldılar.



2 ay, 30 saat sürecek



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "2 aylık dönemde, yaklaşık 30 saat sürecek olan Yaz Spor Okulları çalışmaları, programları ve ulaşım saatleri, dağıtılan spor giysileriniz ile birlikte bugün size bildirildi. Beceri kazandırmak, yeni arkadaşlar edinmek, boş zamanlarınızı değerlendirmek, yaz tatilinizi hoşça geçirmeniz adına, bu etkinliği, Çeşme Belediyespor olarak, Çeşme Belediyesi'nin büyük desteği ve katkıları ile gerçekleştiriyoruz. Bu katkıları nedeniyle, başta onursal Başkanımız da olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Olimpik Yüzme Havuzu'nun temelini hep birlikte atarak, kısa zamanda tamamlayacağız"



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, "Çeşme Belediyespor'un geleneksel Yaz Spor Okulları'nın açılışını yaparken, geleneksel branşların dışında, yelken, kano, sörf ve tenis branşlarını da ekledik. Buradan sevgili Çeşme aileme bir müjdeyi de vermek için sabırsızlanıyorum; Çeşme'nin büyük bir eksikliği vardı; Olimpik Yüzme Havuzu. Onun temelini de hep birlikte atacağız ve kısa zamanda tamamlayacağız. Öyle sanıyorum ki, önümüzdeki yıl Yaz Spor Okulları'na yüzme ve su topu branşlarını da ekleyeceğiz. Yüzme havuzunu, yaz sonunda da kapalı yüzme havuzu haline getireceğiz ve artık Çeşme'de, kışın da yüzme ve su topu sporu yapılabilecek. Bunları seçim sözü olarak vermiştik. Seçim sözlerimizi birer birer yerine getirmeye başladık" diye açıkladı.



"Gençler için bisiklet ve paten sahası yapıyoruz"



Çeşmeli gençlerden gelen bir talebi de yerine getireceklerini söyleyen Başkan Oran, "Gençlerimiz için bisiklet ve paten kayma sahasını ayrı ayrı yapıyoruz. Çünkü, Atatürk'ün Cumhuriyet'i ve devrimleri emanet ettiği Türk gençliği, her şeyin en güzeline layık. Biz gençlikten bir tek şey bekliyoruz; Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, 'fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür' gençler olmalılar. Ben olacağınıza da eminim. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle bu okullarda eğitmenlik yapacak öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Biz hepimiz Atatürk'ün evlatlarıyız ve ona layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Çeşme Belediyesi'ni izlemeye devam edin" diyerek sözlerini tamamladı.



Açılış konuşmalarının ardından yetişkinlerin step gösterisi ve miniklerin zumba gösterisi gerçekleştirildi.



Yaz Spor Okulları açılış töreni, Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler!

Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Adem Büyük Galatasaray'da

Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti!