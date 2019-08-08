Son Dakika Haberleri: Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!
Son Dakika Güncel Haber

Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!

44 dakika önce

Kurban Bayramı'nda 1,5 milyonu aşkın ziyaretçi bekleyen Çeşme Belediyesi gerekli hazırlıkları yaparak, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!, System.String[]

İşletmelerin gıda denetimleri, plaj temizliği, çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları konusunda kapsamlı çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kurban Bayramımız öncesinde ekiplerimiz işletmelerimizi tek tek gezerek, gıda denetimi kontrolü yapmaya başladı. Çeşmeli hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Çeşme'ye bayram tatili nedeniyle yoğun talep olması üzerine Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tedbirler alarak, çalışmaları sıklaştırdı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri bayrama hazırlık çalışmaları kapsamında Çeşme'deki işletmeleri gezerek, gıda güvenliğini ve kalitesini, hijyenik şartlara ve gıda mevzuatına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla gerekli denetimlere başladı. Başkan Oran, "Çeşme'de her bayram olduğu gibi bu bayramda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Belediye olarak tedbirlerimizi aldık, gerekli çalışmalarımızı yaptık, bayrama hazırız. Ekiplerimiz, rutin olarak yaptıkları denetimleri sıkılaştırarak, bayram süresi boyunca işletmeleri tek tek gezerek, gıda mevzuatına uyup uymadıklarını denetleyecek. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelerimize gerekli cezai işlemler uygulanacak. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Plajlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı

Bayram hazırlıklarının bunlarla sınırlı kalmadığını belirten Başkan Oran, plaj temizliğinin, duşların, soyunma kabinlerinin kontrol edilerek, Çeşme'nin farklı bölgelerindeki kavşaklarda peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını, bayrama hazır olduklarını söyledi.

Çeşmeli, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:47 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]