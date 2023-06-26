Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar gözde tatil bölgelerine akın ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İzmir Çeşme ilçesi bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündeme geldi.

TUVALET ÜCRETİ 50 TL

50 TL'lik ücreti görenler gözlerine inanamazken, söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada çok paylaşıldı. Paylaşımı yapan vatandaş, "Az önce çektim konum Çeşme" ifadelerini kullandı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Proje Danışmanı olan Emrah Bozyel, söz konusu paylaşımın altına "Adresini, dm üzerinden bana yollar mısınız rica etsem" yorumunda bulundu.