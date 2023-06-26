Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı

26.06.2023 21:21

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların akın ettiği Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündeme geldi. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta tuvalet ücretinin 50 TL olduğu görüldü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar gözde tatil bölgelerine akın ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İzmir Çeşme ilçesi bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündeme geldi.

TUVALET ÜCRETİ 50 TL

50 TL'lik ücreti görenler gözlerine inanamazken, söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada çok paylaşıldı. Paylaşımı yapan vatandaş, "Az önce çektim konum Çeşme" ifadelerini kullandı.

Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı

HAREKETE GEÇİLDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Proje Danışmanı olan Emrah Bozyel, söz konusu paylaşımın altına "Adresini, dm üzerinden bana yollar mısınız rica etsem" yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500

Çeşme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
21:18 Gelecek sezon fırtına sert esecek! Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile el sıkıştı
21:09 Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
21:04 Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
20:31 O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'
20:27 O da parayı seçti! Mbaye Diagne, gideceği ülkeyi açık açık söyledi
20:20 Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi
20:16 Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 21:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement