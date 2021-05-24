Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika

Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

24.05.2021 15:09

İzmir'in Çeşme ilçesinde atıl durumdaki eski otel binası, kentin fatihi ve ilk Türk denizci olarak bilinen Çakabey'in ismiyle gençlerin istifade edebileceği kültür merkezine dönüşecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde atıl durumdaki eski otel binası, kentin fatihi ve ilk Türk denizci olarak bilinen Çakabey'in ismiyle gençlerin istifade edebileceği kültür merkezine dönüşecek.

Tarihi taş evleriyle dünya çapında adını duyuran Alaçatı'da, Çeşme Müftülüğüne ait 2 katlı eski binanın "Çakabey Gençlik Merkezi" olarak faaliyete başlaması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, bölge halkı ve gençlerin talebi doğrultusunda böyle bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Kısa süre içinde açılması planlanan "Çakabey Gençlik Merkezi"nin adı gibi değerli nesiller yetiştireceğine inandığını vurgulayan Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın çok özel yapısı var. İzmir'in fatihi büyük Türk komutan Çakabey'in ismine açılan bir merkez. Çakabeyler gibi gençler yetişsin diye böyle bir isim konuldu. İnşallah burası faaliyete başladığında yeni Çakabeyleri yetiştirecek. Biz İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak gençlerin talebine destek vermek için çalışıyoruz. Gençlerimizin burada ücretsiz çay içebileceği, oturup kitap okuyabileceği, gelip arkadaşlarıyla dertleşebilecekleri bir mekan haline getirmek, özellikle kültürümüzü öğrenebilecekleri bir ortam oluşturabilmek amacındayız.

Umut ediyoruz ki bu gençlik merkezimiz çok kısa süre içerisinde açılır. Sadece gençlerimiz değil, kendini genç hisseden tüm vatandaşların buradaki kültürel çalışmalar ve kurslara katılmalarını arzuluyoruz. Belki yabancı turistlerimiz de kültürümüzle ilgili bilgi almak istediklerinde buradaki çalışmalara katılabilecekler."

Merkezin açılmasıyla ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Kansızoğlu, "Özellikle Çeşme Belediyesinin buranın açılmasının engellenmesiyle ilgili bazı çalışmaları olduğunu duyuyoruz. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bu merkezin bir an önce açılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Platformun Dönem Başkanı Ali Mamak da merkezin hayırlı olmasını temenni ederek, "İzmir'in fatihi Çakabey'in ruhuna yakışır şekilde onun ismini yaşatıp Çakabey gibi alim komutanların yetişebildiği bir Türkiye hayaliyle biz de burada faaliyetler yapacağız. Allah nasip ederse bu mekan, önündeki dut ağacı gibi senelerce gençlere hizmet edecek bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

İzmir, Çeşme, Otel, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
15:44 "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:24 Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
"Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi         
15:45
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti         
15:14
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?         
15:11
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 15:48:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement