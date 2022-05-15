Çeşme çarşısında trafik denetimi - Son Dakika
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Çeşme çarşısında trafik denetimi

15.05.2022 10:03
Çeşme çarşısında trafik denetimi

İzmir Çeşme'de vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İnkılap Caddesi'nde şok uygulama yapan trafik ekipleri, 2 saat süren denetim sırasında 14 bin lira trafik cezası kesti.

İzmir Çeşme'de vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İnkılap Caddesi'nde şok uygulama yapan trafik ekipleri, 2 saat süren denetim sırasında 14 bin lira trafik cezası kesti.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda İnkılap Caddesi'nde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan denetimlerde 2 kişiye kask takmadığı için, 1 kişiye dur ihtarına uymadığı için, 24 kişiye trafik levhalarına uymadığı için, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullandığı için, 3 kişiye araç muayenesi yaptırmadığı için ve 1 kişiye de sigorta yaptırmadığı için 14 bin liralık ceza uygulandı. - İZMİR

Çeşme çarşısında trafik denetimi
Çeşme çarşısında trafik denetimi

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme çarşısında trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme çarşısında trafik denetimi - Son Dakika
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