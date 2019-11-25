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Çeşme CHP'de delege seçimleri tamamlandı

6 saat önce

CHP Çeşme İlçe Örgütünde, 12 Kasım'da başlayan mahalle delegeleri seçimleri tamamlandı.

Çeşme CHP'de delege seçimleri tamamlandı, System.String[]

CHP Çeşme İlçe Örgütünde, 12 Kasım'da başlayan mahalle delegeleri seçimleri tamamlandı.


CHP'de kongre süreci devam ederken, CHP Çeşme İlçe Örgütünde 16 Eylül Mahallesi ile başlayan mahalle delegeleri seçimleri, Ardıç Mahallesi delege seçimleri ile tamamlandı. Çeşme'nin 25 mahallesinde gerçekleştirilen delege seçimleri sorunsuz gerçekleşirken, CHP'li üyelerin seçimlere katılımının da yüksek olduğu ifade edildi.


Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, "12 Kasım'da başlayan ve 24 Kasım'da sona eren ve bütün mahallelerimize sandık koyarak gerçekleştirdiğimiz mahalle delegeleri seçimlerini, son derece güzel katılımla, demokrasi şöleni havasında tamamladık. Delege seçimlerimiz, demokratik bir ortamda, sakin ve tam bir olgunlukla gerçekleşti. Çeşmeli CHP'liler, demokrasiye olan inançlarını ve demokrasi bilincini bir kez daha sergilemişlerdir" diye konuştu. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Eylül, Çeşme, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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