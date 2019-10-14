Son Dakika Haberleri: Çeşme CHP Gençlik Kollarından sokak hayvanları için kermes
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Çeşme CHP Gençlik Kollarından sokak hayvanları için kermes

46 dakika önce

Çeşme CHP Gençlik Kolları ve hayvansever Çeşmeli gençler, sokak hayvanlarına kulübe yapmak için kermes düzenledi.

Çeşme CHP Gençlik Kollarından sokak hayvanları için kermes, System.String[]

Çeşme CHP Gençlik Kolları ve hayvansever Çeşmeli gençler, sokak hayvanlarına kulübe yapmak için kermes düzenledi.


Kış mevsiminin yaklaşması üzerine, sokak kedileri ve köpeklerine kulübe yapmak için harekete geçen Çeşme CHP Gençlik Kollarıve Çeşmeli hayvansever gençler, Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nin yanında kermes organize etti.


Çeşme CHP Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, kermes hakkında, "Sokak hayvanlarının, kışın soğuktan ve yağmurdan korunabilmeleri için kulübe yapmak üzere kermes düzenledik. Kermesten elde edeceğimiz gelirle, sokak kedileri ve köpeklerine kulübe yapmak için gerekli malzemeleri satın alacağız. Çeşme'nin yerleşim yerlerinin uzağında yaşayan sokak kedileri ve sokak köpeklerinin, soğuktan ve yağmurdan korunabilecekleri kulübeler yapacağız. Kermesimiz büyük ilgi gördü. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.


Kermese destek veren CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları da bir açıklama yaparak, "Can dostlarımızın kışın soğuktan ve yağmurdan korunmaları için yapılacak kulübelere destek vermekten mutluyuz. Partili gençlerimiz, kermesten elde edecekleri gelirle malzemeleri alarak bu kulübeleri kendileri yapacaklar" diye belirtti. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Çeşmeli, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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