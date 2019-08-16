Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
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Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

44 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 47 göçmenin yakalanmasının ardından 46 göçmen daha Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, 47 göçmenin yakalanmasının ardından 46 göçmen daha Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Böylelikle bir günde 93 göçmen yakalanmış oldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kara Ada açıklarında bir şişme bot içerisinde 47 göçmeni yakalamasının ardından, yeni bir operasyon yaptı. Bir ihbarı değerlendiren Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, eski Alman Tatil Köyü açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, şişme botta yedeğe bağlanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Suriye, Filistin, Eritre, Yemen ve Sudan uyruklu 46 göçmen, Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı. Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi. 1 günde yakalanan 93 göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR
İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:13 Kaynak: İHA
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