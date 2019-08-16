Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
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Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

1 saat önce

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandıİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, 47 göçmenin yakalanmasının ardından 46 göçmen daha Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, 47 göçmenin yakalanmasının ardından 46 göçmen daha Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Böylelikle bir günde 93 göçmen yakalanmış oldu.
Sahil Güvenlik ekipleri, Kara Ada açıklarında bir şişme bot içerisinde 47 göçmeni yakalamasının ardından, yeni bir operasyon yaptı. Bir ihbarı değerlendiren Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, eski Alman Tatil Köyü açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, şişme botta yedeğe bağlanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.
Suriye, Filistin, Eritre, Yemen ve Sudan uyruklu 46 göçmen, Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı. Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi. 1 günde yakalanan 93 göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
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