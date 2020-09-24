Çeşme'de 10 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah 06.00 sıralarında Çeşme ilçesi Süngükaya Adası üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikten sonra sürüklenerek, Süngükaya Adası'na çıkan 10 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botu tarafından 10 kaçak göçmen, kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.