Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika

Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

26 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.


İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanılan faciayla ilgili tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.


4 kişi tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çeşme adliyesine sevk edilmişti. Adliye'deki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden Y.Ç. (29) savcılıktaki işlemlerinin ardından M.A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42), Ö.K. (50) ve F.T. (52), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:38 Kaynak: İHA
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