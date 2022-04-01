Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı

01.04.2022 20:29
Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.30 sıralarında Çeşme açıklarında sal içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri tespit edilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından kaçak göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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