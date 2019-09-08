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Çeşme'de 147 kaçak göçmen yakalandı

54 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonla yakalandı.

Çeşme'de 147 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonla yakalandı.

Cuma günü saat 04.08'de, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Çeşme ilçesi Koyun Adası'nın güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 25'i Somali, 20'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 15'i kadın, 10'u çocuk olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alındı.

Aynı gün saat 06.00 sıralarında Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bildirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 20'si Afganistan, 10'u Suriye, 6'sı Filistin, 2'si Fas ve 1'i Kongo uyruklu olmak toplam 39 kişi yakalandı. 19'u erkek, 13'ü kadın, 7'si çocuk olan kaçak grubu Sahil Güvenlik botuna alındı.

Yine cuma günü saat 07.15'te de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, Çeşme açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik bottaki 54'ü Afganistan, 9'u Bangladeş uyruklu toplam 63 kaçak göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 10'u kadın, 30'u çocuk olan kaçak grubu Sahil Güvenlik botuna alındı.

Çeşme'de yaklaşık 2 saat içinde yapılan üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 147 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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