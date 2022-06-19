Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi

19.06.2022 08:25
Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi

Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi'nde 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi'nde 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri diktiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, boş bir araziye dikilmiş 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri jandarma ekipleri tarafından sökülürken, konu ile ilgili araştırma yapan ekipler, kenevir bitkilerini S.Ş. adlı kişinin diktiğini tespit ettiler. S.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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