Çeşme'de 183 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şişme bottaki 143 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, ilçe jandarma ekipleri de geçiş hazırlığı yapan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, 3 şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan; Suriye, Afganistan, Filistin, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 143 düzensiz göçmen, Çeşme Koyun Adası açıklarında TCSG-311 Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, önce Ulusoy Liman İşletmesindeki iskeleye, ardından da Çeşme İskelesi'ne getirildi. Çeşme İskelesi'nde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.



İlçe jandarma ekipleri de geçiş hazırlığı yapan 40 düzensiz göçmeni yakaladi.



Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR