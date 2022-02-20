Üye Girişi
Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

20.02.2022 09:53
Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda dün Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'nde panelvan tipi bir araçta arama yaptı. Aramada 3 adet bin litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. KOM ekipleri kaçak akaryakıta el koyarken, şüpheli M.K. ve V.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500
Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı

Münir Karaloğlu, Akaryakıt, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement