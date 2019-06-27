Çeşme'de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı
20 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
'in Çeşme
ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. 11 Yemen
, 6 Senegal
, 3 Orta Afrika
, 1 Filistin
ve 1 Kongo
uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi. - İZMİR
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