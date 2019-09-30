Çeşme'de 224 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 179 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi ise jandarma ekiplerince karada olmak üzere toplam 224 göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 00.30'dan sabah 09.00'a kadar gerçekleştirilen operasyonlarda, Suriye, Somali, Güney Afrika, Filistin, Afganistan olmak üzere toplam 179 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. En son yakalan 8 kişilik grubun kullandığı bir şişme bot da Çeşme İskelesi'ne çekilerek bağlandı.



Ayrıca atıl durumda bulunan eski Alman Tatil Köyü'nde de, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR