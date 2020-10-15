Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Market sahibine para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Bir marketteki denetimde sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaymakamlığının talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede içki satışı yapan marketlerde denetim yaptı.

İzmir 'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

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