Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaymakamlığının talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede içki satışı yapan marketlerde denetim yaptı.
Bir marketteki denetimde sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.
Market sahibine para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
- Kaynak: AA
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