Çeşme'de 29 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.