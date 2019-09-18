Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 296 düzensiz göçmen yakalandı
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Çeşme'de 296 düzensiz göçmen yakalandı

46 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 296 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de 296 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 296 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Çeşme'de 296 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 70'i Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şişme bota binemeden karada yakalanırken, 226 göçmen de 6 adet şişme botta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, saat 01.30 sıralarından itibaren 07.15'e kadar, Çeşme açıklarında 6 şişme bota müdahale ederek durdurdu. Şişme botlardaki 226 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme iskelesine getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 2 şişme botu da Çeşme İskelesine getirerek bağladı. Suriye, Filistin, Afganistan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Irak uyruklu göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacı Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

(İHA)

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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