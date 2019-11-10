Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İZMİR'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İZMİR'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Deprem, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:03 Kaynak: DHA
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