Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

İZMİR'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.