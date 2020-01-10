Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 hırsızlık zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 hırsızlık zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yaşları ufak olduğu için savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak Çarşamba günü Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Boyalık Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili F.Ü., Y.D. ve Y.T. adlı zanlılar yakalandı. Üç ayrı ikametten çalındığı belirlenen LCD televizyonlar ele geçirildi. Güvenlik kuvvetlerince yakalanan üç şahıs yaşları ufak oldukları için savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:38 Kaynak: İHA
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