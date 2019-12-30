Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü saat 08.33'te gelen ihbar üzerine Alaçatı Mahallesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye giderek, kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 14 Suriye, 9 Kongo, 3 Orta Afrika, 3 Angola, 1 Filistin ve 1 Güney Afrika uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 11 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme Limanı'na getirilip, karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:53 Kaynak: DHA
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