Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı -Kış mevsimine doğru ölüme yolculuk yapan göçmen sayısında artışİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 243 göçmen sahil güvenlik ekiplerince, 70 göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı...

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

-Kış mevsimine doğru ölüme yolculuk yapan göçmen sayısında artış

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 243 göçmen sahil güvenlik ekiplerince, 70 göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, 7 ayrı şişme bottaki 243 düzensiz göçmene müdahale ederek Çeşme İskelesi'ne getirdi.

Suriye, Afganistan, Irak, İran, Filistin, Etiyopya, Kongo, Togo, Nijerya, Orta Afrika, Mali ve Senegal uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait otobüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Göçmenlerin İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. Kış mevsimine girilirken, son dönemlerde yakalanan göçmen sayısı ise dikkat çekti.

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
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