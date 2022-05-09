Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

09.05.2022 17:19
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan bir grup tespit etti.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Hisarcık, Jandarma, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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