Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı
31.03.2021 21:46
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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