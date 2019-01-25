Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 4 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Çeşme'de 4 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde 24 eve girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Çeşme'de 4 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde 24 eve girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardıç, Altınyunus ve Boyalık Mahalleleri'nde hırsızlık yaptıkları iddia edilen C.T.T., B.Y. ve B.Ü. Boyalık Mahallesi'nde suçüstü yakalandı. Yakalanan zanlıların üst aramasında, yüz maskeleri ve parmak izlerinin belli olmaması amacıyla ellerine takmak için kullandıkları çoraplar ele geçirildi.

Zanlılardan C.T.T., yapılan sorgusu sırasında itirafta bulunarak 24 farklı adresteki eve soygun amacıyla arkadaşlarıyla gittiğini söyledi. Zanlı, arkadaşlarıyla birlikte soyduklarını iddia ettiği 24 evi de asayiş ekiplerine gösterdi. Zanlının ifadesi üzerine asayiş ekipleri, A.Y. ile 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Sorgularının ardından zanlılardan birisi adliyeye çıkarılmadan serbest kalırken 7 zanlı, adliyeye çıkarıldı. 3 zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, C.T.T., B.Y., B.Ü. ve A.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kanunsuz hiçbir şeye izin vermeyeceğiz"

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme'de kanunsuz hiçbir şeye izin vermeyeceklerini vurgulayarak, emniyet ekiplerinin titizlikle görev yaptıklarını söyledi. Alev, asayiş ekiplerini, başarılı bir çalışma yaparak, 24 evin hırsızlık zanlılarının ele geçirdiklerinden dolayı kutladığını da ifade etti. Soyulan evlerin yazlıkçı ailelere ait olduğunu belirten Alev, 24 evin sahibini arayarak haber verdiklerini, ailelerin de emniyet ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı kutladıklarını sözlerine ekledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa
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