Çeşme'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
27 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Ildır Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Durdurulan lastik şişme bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistin
, 5 Suriye
, 4 Irak
ve 2 Yemen
uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:35 Kaynak: AA
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