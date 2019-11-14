Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 05.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 34'ü Suriye, 10'u Filistin uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
Tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında kurşun yağdırdı! Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı Yeni yılda istihdam desteği devam edecek! Çalışan başına 49 bin lira verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 17:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]