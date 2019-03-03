Çeşme'de 44 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 44 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan
'a geçmek isteyen Afganistan
, Irak
ve Suriye
uyruklu 44 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, 1 Mart günü saat 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Süngükaya mevkisinin kuzeyine hareket etti. Ekipler, burada lastik botla ilerleyen bir grup kaçak olduğunu belirledi. Botu durduran ekipler, 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu toplam 44 kaçağı yakaladı. 12'si çocuk, 5'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir
İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:41 Kaynak: DHA
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