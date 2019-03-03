Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 44 Kaçak Yakalandı

Çeşme'de 44 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 44 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çeşme'de 44 Kaçak Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla  Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 44 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Mart günü saat 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Süngükaya mevkisinin kuzeyine hareket etti. Ekipler, burada lastik botla ilerleyen bir grup kaçak olduğunu belirledi. Botu durduran ekipler, 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu toplam 44 kaçağı yakaladı. 12'si çocuk, 5'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

Afganistan, İzmir, Çeşme, Güncel
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