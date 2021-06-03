Çeşme'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 ve 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.