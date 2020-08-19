Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı - Son Dakika

Türkiye turizminin gözbebeği Çeşme'de 5 işletme daha korona virüs tedbirleri kapsamında Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 15 gün süreyle kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı. Çeşme Kaymakamlığı resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 17 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/ faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca 15 gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işyerleri 18 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Halkımıza duyurulur."

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun son aldığı kararın ardından, Çeşme'de aynı gerekçelerle kapatılan işletme sayısı 16'ya yükseldi. - İZMİR