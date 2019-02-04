Çeşme'de 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi
Güvücek koyu mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.
Ekiplerce yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 düzensiz göçmen yakalandı. Çevrede yapılan aramalarda ise çalıların içerisine gizlenmiş bot ve bot motoru ele geçirildi.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: AA
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